Türk Badminton Takımı: Dünya Üniversite Oyunları Sporcuların Rahatı İçin Mükemmel Tasarlanmış

HABER: Türk badminton takımı: Dünya Üniversite Oyunları sporcuların rahatı için mükemmel tasarlanmış

Türk badminton takımı, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'ndan övgüyle bahsederek, katılımcıların rahatı için her şeyin mükemmel şekilde planlanıp tasarlandığını ifade etti.

SES 1 (Türkçe): RAMAZAN İMAMOĞLU, Türk badminton takımı antrenörü:

"Böyle büyük bir organizasyonda her şeyi bir araya getirmek çok da kolay değil. Yani, hepsinin bir arada olması çok da basit bir şey değil. Çünkü çok ciddi bir organizasyon. Büyük bir organizasyon. 18 branş yarışıyor.

Gerçekten çok iyi düşünmüşler bir çok şeyi. Yani sporcuların servisleri, yemekleri, etrafın temizliği, gönüllülerin çalışması, salonların, spor alanlarının düzgün olması.

(Sporcu köyünden spor salonlarına giderken) Servisimizin önüne mutlaka bir tane polis eskortu geliyor, motorlu eskort. Motorlu eskort bizim yolumuzu açıyor. Zaten bazı şeritleri sırf bu turnuvalar için ayırmışlar."

SES 2 (Türkçe): NAZLICAN İNCİ, Türk badminton takımı sporcusu:

"Buraya geldiğimiz ilk andan beri organizasyon muhteşem. Her şeyi ağzımız açık bir şekilde izliyoruz. Şu an her şey çok güzel gidiyor.

Çok fazla güvenlik ve görevli var. Burada çok insan bulunsa da hep bir düzen, hep bir disiplin var. Bizi en çok etkileyen de bu."

SES 3 (Türkçe): BENGİSU ERÇETİN, Türk badminton takımı sporcusu:

"Organizasyon devi olarak tanınıyor Çin zaten. Bu organizasyonlarında yaptıkları her şey ama her şey gerçekten çok iyi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)