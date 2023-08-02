Türk Badminton Takımı Çin'in Dünya Üniversite Oyunları Organizasyonunu Övgüyle Karşıladı

Türk badminton takımı, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'ndan övgüyle bahsederek, katılımcıların rahatı için her şeyin mükemmel şekilde planlanıp tasarlandığını ifade etti.

İSTANBUL, 2 Ağustos (Xinhua) -- Türk badminton takımı, Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları'ndan övgüyle bahsederek, katılımcıların rahatı için her şeyin mükemmel şekilde planlanıp tasarlandığını ifade etti.

Takımın antrenörü Ramazan İmamoğlu, Xinhua'ya verdiği demeçte sporcuların güvenliğinden gönüllülerin olağanüstü çalışmalarına kadar her detayın çok iyi organize edilmiş olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Bu kadar büyük bir organizasyonda her şeyi bir araya getirmek kolay değildir. Ama Çinli yetkililer tüm ayrıntıları düşünmüş" diye konuştu.

Antrenör, "Başka türlü ifade etmek gerekirse, telefon şarj etmekten sağlıklı yemeklere kadar sporcuların ihtiyaç duyabileceği her şeyi düşünmüşler ve spor tesislerinde bu imkanları erişilebilir kılmışlar" dedi.

İmamoğlu, "Sporcuların ulaşımından yemeklere, çevre temizliğinden gönüllülerin çalışmalarına, salonların ve spor sahalarının sorunsuz işleyişine kadar pek çok şeyi planlamışlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu özellikle kafilelerin güvenliğine verilen önemi vurguladı.

Antrenör, "(Otelden spor tesislerine) seyahatlerimize her zaman polis eşlik ediyor. Bize eskortluk eden motorlu polis otobanda yolumuzu açıyor. Zaten bazı şeritler Dünya Üniversite Oyunları'na ayrılmış durumda" dedi.

Çin'e ilk olarak 2013 yılında eski bir Çinli olimpiyat sporcusundan eğitim almak için gelen İmamoğlu, "Bu organizasyon tamamen farklı ve şimdiye kadar gördüklerim arasında en güzeli" diye konuştu.

Badminton oyuncusu Nazlıcan İnci, Çin halkını daima muazzam konukseverliği ve bu mükemmel etkinlik organizasyonuyla hatırlayacağını söyledi.

İnci, Xinhua'ya çevrimiçi verdiği demeçte, "Buraya geldiğimiz ilk andan itibaren organizasyon inanılmazdı. Her şeyi ağzımız açık izledik. Şu anda her şey harika gidiyor" ifadelerini kullandı.

İnci, Üniversite Oyunları'nda görevli Çinli personelin disiplininden çok etkilendiğini de belirtti.

Oyuncu, "Çok fazla güvenlik ve görevli var. Burada çok insan bulunsa da her zaman düzen hakim ve disiplin her gün aynı düzeyde sürdürülüyor. Bizi en çok etkileyen bu oldu" diye konuştu.

İnci, Çinli personelin hummalı çalışması sayesinde sporcuların Üniversite Oyunları'nı son derece rahat ve huzurlu şekilde geçirdiğini sözlerine ekledi.

Badminton oyuncusu Bengisu Erçetin de mükemmel organizasyon için Çin'i kutladı.

Erçetin, "Çin dünyada organizasyon devi olarak biliniyor. Üniversite Oyunları'nın her alanında mükemmel bir iş çıkarıyorlar" dedi.¦