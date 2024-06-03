Türk Atletlerinin Paris 2024 Olimpiyatlarına Katılımı İçin Umutlu Beklenti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak Türkiye'ye döneceğine inandığını belirtti.

Çintimar, yaptığı yazılı açıklamada, 7-12 Haziran tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerin mücadele edeceğini kaydetti.

Orada yarışacak sporcuların gece gündüz demeden organizasyona hazırlandığını aktaran Çintimar, "Sporcularımız, inşallah orada da en iyi şekilde hem olimpiyat kotalarını hem de madalyalarını alarak ülkemize dönecek. Ben şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bize sağlamış oldukları destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, gençlik ve spor teşkilatımıza, kulüplerimize, antrenörlerimize ve il müdürlerimize, emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı:

Kadroda şu milli atletler yer alıyor:

100 metre: Kayhan Özer

110 metre engelli: Mikdat Sevler

200 metre: Ramil Guliyev

400 metre engelli: Yasmani Copello, İsmail Nezir

400 metre: Berke Akçam

800 metre: Dilek Koçak, Salih Teksöz

1500 metre: Mehmet Çelik

3 bin metre engelli: Derya Konur, Sümeyye Erol, Tuğba Güvenç, Abdullah Tuğluk

5 bin metre: Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal

10 bin metre: Bahar Atalay, Yonca Kutluk

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Alperen Acet

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek

Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen

Disk atma: Özlem Becerek

Gülle atma: Emel Dereli

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Salih Korkmaz

Yarı maraton: Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı, Sezgin Ataç, Polat Kemboi Arıkan, İlham Tanui Özbilen

4x100 metre: Kayhan Özer, Aykut Ay, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev