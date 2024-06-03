Türk Atletlerinin Paris 2024 Olimpiyatlarına Katılımı İçin Umutlu Beklenti
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak Türkiye'ye döneceğine inandığını belirtti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alarak Türkiye'ye döneceğine inandığını belirtti.
Çintimar, yaptığı yazılı açıklamada, 7-12 Haziran tarihlerinde başkent Roma'da düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atletlerin mücadele edeceğini kaydetti.
Orada yarışacak sporcuların gece gündüz demeden organizasyona hazırlandığını aktaran Çintimar, "Sporcularımız, inşallah orada da en iyi şekilde hem olimpiyat kotalarını hem de madalyalarını alarak ülkemize dönecek. Ben şimdiden bütün takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bize sağlamış oldukları destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, gençlik ve spor teşkilatımıza, kulüplerimize, antrenörlerimize ve il müdürlerimize, emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı:
Kadroda şu milli atletler yer alıyor:
100 metre: Kayhan Özer
110 metre engelli: Mikdat Sevler
200 metre: Ramil Guliyev
400 metre engelli: Yasmani Copello, İsmail Nezir
400 metre: Berke Akçam
800 metre: Dilek Koçak, Salih Teksöz
1500 metre: Mehmet Çelik
3 bin metre engelli: Derya Konur, Sümeyye Erol, Tuğba Güvenç, Abdullah Tuğluk
5 bin metre: Burcu Subatan, Emine Hatun Mechaal
10 bin metre: Bahar Atalay, Yonca Kutluk
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Alperen Acet
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Necati Er, Can Özüpek
Cirit atma: Eda Tuğsuz, Esra Türkmen
Disk atma: Özlem Becerek
Gülle atma: Emel Dereli
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Yürüyüş: Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Salih Korkmaz
Yarı maraton: Sultan Haydar, Meryem Erdoğan, Özlem Kaya Alıcı, Sezgin Ataç, Polat Kemboi Arıkan, İlham Tanui Özbilen
4x100 metre: Kayhan Özer, Aykut Ay, Mustafa Kemal Ay, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Ramil Guliyev