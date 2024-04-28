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Türk Atletler Balkan Maraton Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

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Türk atletler Selim Seven ve Azat Demirtaş Balkan Maraton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye takımı ise erkekler yarışında takım sıralamasında birinci oldu.

Balkan Maraton Şampiyonası'na katılan Türk atletlerden Selim Seven gümüş, Azat Demirtaş ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki erkekler yarışında 2 ve 3'üncü olan Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.

Kaynak: AA / Spor

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