Türk Atletler Balkan Maraton Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Balkan Maraton Şampiyonası'na katılan Türk atletlerden Selim Seven gümüş, Azat Demirtaş ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki erkekler yarışında 2 ve 3'üncü olan Türkiye, takım sıralamasında zirvede yer aldı.