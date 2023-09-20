Türk Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türk trap gençler karışık takımı müsabakalara katıldı. Erdoğan Akkaya-Nisa Nur Aydemir çifti 14'üncü, Hüseyin Efe Özmen-Esma Samira Kaya ikilisi ise 17'nci oldu.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap gençler karışık takım kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, trap gençler karışık takım müsabakasında Erdoğan Akkaya-Nisa Nur Aydemir çifti 126 puanla 14'üncü, Hüseyin Efe Özmen-Esma Samira Kaya ikilisi ise 121 puanla 17'nci oldu.

Avrupa Şampiyonası, yarın trap gençler takım müsabakalarıyla devam edecek.???????