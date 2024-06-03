Türk Atıcılar Altın Madalya Kazandı
Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda Türk atıcılar Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.
Avrupa Havalı Silahlar Para Atıcılık Şampiyonası'nda mücadele eden Muharrem Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Cevat Karagöl, erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 kategorisinde takım halinde altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1 müsabakaları yapıldı.
Elemelerde Muharrem Korhan 571 puanla ilk, Murat da 568 puanla 2'nci sırayı alarak finale yükseldi. Cevat ise 549 puanla 14. sırada yer aldı.
Final atışları sonucu Muharrem Korhan 152.5 puanla 6'ncılığı, Murat 131.1 puanla 7'nciliği elde etti.
Muharrem Korhan, Murat ve Cevat, bireysel skorlar toplamında takım halinde şampiyonluğa ulaştı.