Türk Atıcı Oğuzhan Tüzün, Katar'da Altın Madalya Kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Oğuzhan Tüzün, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda trap kategorisinde altın madalya kazandı.

Atıcılıkta Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'daki organizasyonun trap "süper" finalinde yarışan milli sporcu Oğuzhan Tüzün, altın madalya kazandı.

Sporcuların yıl boyunca dünya kupalarındaki başarılarına göre davetle katıldığı kupada Türkiye'yi Yusuf Dikeç ile İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca kategorisinde, Oğuzhan Tüzün ile Safiye Temizdemir ise trap kategorisinde temsil etti.