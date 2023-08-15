Turgutluspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Manisa temsilcisi Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı. Turgutluspor 17-27 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.

Turgutluspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, tesislerde gerçekleştirdikleri ve dün sonra eren ilk etap kamp çalışmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp sürecini tamamladıklarını belirten Ramazan Çelik, "Yeni bir yapılanma planları yapan, kulübü sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çalışan bir yönetim kurulumuz var. Bununla birlikte yeni bir oyuncu grubu oluşturmaya çalıştık. Turgutluspor'u iyi temsil eden, mücadele seviyesi yüksek, başarılı olma duygusunu taşıyan oyuncu grubu oluşturmaya çalıştık. 18 günlük yoğun bir birinci etap kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte 25 antrenman, Aliağa FK ile hazırlık maçı oynadık. Skordan bağımsız olarak takımım Aliağa FK karşısında iyi mücadele ve oyun ortaya koydu. Kazansak ta kaybetsek te bizim için önem arz etmiyor. Bizim için asıl önemli olan çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp yansıtmamamız. Eksiklerimizi görmek adına, bizim için verimli olacağını düşündüğümüz bir maç oynadık. Birinci etap kamp çalışmamız bugün itibari ile bitti. Oyuncularımıza 3 gün izin verdik. İkinci etap kamp çalışmamız 17-27 Ağustos'ta Afyon'da 10 günlük bir kamp süreci olacak. Burada 3 hazırlık maçı daha oynayacağız. Her geçen gün daha iyi olacağımıza olan inancım tam. Ligin ilk maçına kadar eksiklerimizi giderip hazır hale geleceğiz. Zor süreçler güçlü takımlar ortaya çıkarır. Bu süreçte tüm Turgutluspor taraftarlarını takımlarına sahip çıkıp, desteklemelerini bekliyor ve istiyorum. Turgutluspor camiasına yakışan bir takım olacağız" dedi. - MANİSA