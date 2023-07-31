Turgutluspor, Veysel Karani Ünal'ı kiraladı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Turgutluspor 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal'ı ile 1 yıllığına kiraladı.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor, Corendon Alanyaspor'dan kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Veysel Karani Ünal, "Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Turgutluspor'dan teklif geldiği anda düşünmeden kabul ettim. Burada olduğum ve bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Tek hedefim takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışacağım" dedi.

"Veysel Karani Ünal gücümüze güç katacak"

Veysel Karani Ünal'ın genç yaşına rağmen bu ligi bildiğini belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Veysel Karani Ünal, genç yaşına rağmen ligimizi iyi bilen bir oyuncu. Geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Turgutlusporumuz formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Turgutluspor formasıyla güzel bir sezon diliyorum. Veysel kardeşime hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Veysel Karani Ünal kimdir?

Turgutluspor'un yeni transferi Veysel Ünal 3 Temmuz 2001'de Antalya'da doğdu. Futbola Corendon Alanyaspor altyapısında başlayan Veysel Karani Ünal 2019 yılında Corendon Alanyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 1 sezon Corendon Alanyaspor'da kalan genç oyuncu daha sonra sırasıyla Giresunspor, Afjet Afyonspor, Alanya Kestelspor, Esenler Erokspor, Bergama Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor formaları giydi. 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 124 maçta forma giyen Veysel Karani Ünal bu maçlarda 23 gol 5 asist'lik performans sergiledi. Veysel Karani Ünal geçen sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da 29 maçta görev alırken 7 kez gol sevinci yaşadı. - MANİSA