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Turgutluspor'un golcüsü gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'un golcüsü gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Turgutluspor, golcüsü Sinan Akaydın ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Turgutluspor, golcüsü Sinan Akaydın ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılara geçen sezonun devre arasında gelen 28 yaşındaki forvet Anagold 24Erzincanspor'la anlaşma sağladı. Sinan Akaydın, geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Turgutluspor'da 17 karşılaşmaya çıkıp 3 kez fileleri sarstı.


- Turgutlu
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

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