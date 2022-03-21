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Turgutluspor umut tüketiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor umut tüketiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor evinde Niğde Anadolu FK'ya 3-1 yenilerek bitime 8 maç kala kurtuluş yolunda ağır darbe yedi.

NİĞDE (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor evinde Niğde Anadolu FK'ya 3-1 yenilerek bitime 8 maç kala kurtuluş yolunda ağır darbe yedi. Üst üste 3'üncü yenilgisini alan kırmızı-siyahlılar 28 puanda kalarak 17'nci sıradan kurtulamadı. Turgutluspor'un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Nadir Arıkan, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Mutlaka çıkışa geçeceklerini ifade eden Arıkan, kalan 8 maçta canla başla mücadele edeceklerini söyledi.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Darbe, Niğde, Spor, Haberler

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