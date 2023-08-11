Turgutluspor, Uğur Kurt ile sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig ekibi Turgutluspor, Uğur Kurt'u kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Kurt, son 5 sezonda Yomraspor forması giydi. Turgutluspor, yarın Aliağa FK ile özel bir maç yapacak.

TFF 3'üncü Lig ekibi Turgutluspor, son 5 sezonda Yomraspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Kurt ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasındaki imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. Futbola Trabzonspor'da başlayıp 1461 Trabzon ve Giresunspor altyapısında oynadıktan sonra Yomraspor'da profesyonel olan Uğur, geçen sezon 30 maçta 2 gol kaydetti. Öte yandan Turgutluspor yarın 7 Eylül Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak özel maçta Aliağa FK'yı konuk edecek.