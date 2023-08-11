Turgutluspor, Uğur Kurt ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor, Uğur Kurt'u transfer etti. Kulüp başkanı ve yöneticilerin katıldığı imza töreninde Uğur Kurt, hedefleri olan bir kulübe geldiğini ve başarılar elde etmek istediğini belirtti. Başkan Gökhan Akın ise Uğur Kurt'un başarılı olacağına inandığını ifade etti. Geçen sezon Yomraspor'da 30 maçta görev alan Uğur Kurt, 2 gol kaydetmişti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Yomraspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğur Kurt ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Uğur Kurt, "Hedefleri ve projeleri olan bir kulübe geldim. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi.

Gökhan Akın: "Uğur Kurt'un başarılı olacağına inanıyorum"

Uğur Kurt'un geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergilediğini hatırlatan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Uğur Kurt, genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Geçen sezon Yomraspor'da başarılı bir sezon geçirdi. Aynı başarıyı Turgutluspor formasıyla da sürdüreceğine inanıyorum. Kendisine Turgutluspor formasıyla güzel bir sezon diliyorum. Uğur Kurt kardeşime hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Geçen sezon 30 maçta 2 gol kaydetti

Turgutluspor'un yeni transferi Uğur Kurt, 22 Eylül 1998 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra 1461 Trabzon'a transfer oldu. 5 sezon burada forma giyen 24 yaşındaki oyuncu buradan da Giresunspor'a transfer oldu. 2 sezon Giresunspor forması giyen Uğur, 2018 yılında Yomraspor ile profesyonel sözleşme imzaladı. 5 sezon Yomraspor forması giyen Uğur Kurt, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 88 maçta forma giyerken, 4 gol kaydetti. Uğur Kurt geçen sezon Yomraspor'da 30 maçta görev alırken 2 gol kaydetti. - MANİSA