Turgutluspor, transferin son gününde 3 oyuncuyla anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, transferin son gününde 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sezon sonunda biten stoper Yiğit Utku Gök, 22 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Ortaç ve 18 yaşındaki stoper Mert Denizli ile resmi sözleşme imzaladı.

Manisa'nın 3. Lig'deki temsilcilerinden biri olan Turgutluspor, transferin son gününde 3 oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sözleşmesi sezon sonunda biten defans oyuncusu Yiğit Utku Gök, Adana Demirspor, Modafen, Gümüşhanespor ve Adıyaman FK formaları giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Ortaç ve Bucaspor, Manisa FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor formaları giyen 18 yaşındaki stoper Mert Denizli ile resmi sözleşme imzalandı. Turgutluspor kulüp binasında yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı.

Gökhan Akın: "Geleceğe yatırım yapıyoruz"

Yiğit Utku Gök, Özgür Ortaç ve Mert Denizli'nin gelecek vadeden oyuncular olduğunu belirten Turgutluspor Başkanı Gökhan Akın, "Yiğit Utku Gök, 2 sezon formamızı giymiş tecrübeli ve genç bir oyuncu. Özgür Ortaç ve Mert Denizli'de genç yaşlarına rağmen hem başarılı hem de gelecek vadeden oyuncular. Biz hem bu sezonun hem de gelecek yılların takımını kuruyoruz. Bu üç oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Takımımıza katkı sağlayacaklarından hiç şüphem yok. Kendilerine Turgutluspor formasıyla başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA