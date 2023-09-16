Turgutluspor, transferin son gününde 2 oyuncuyla anlaştı

Manisa'nın TFF 3. Lig'deki temsilcisi Turgutluspor, transferin son gününde 2 oyuncu ile anlaşmaya vardı. Siyah-kırmızılı ekip, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 26 yaşındaki sağ bek Taha Gür ve Bilecik 1969 forması giyen 20 yaşındaki önlibero Ozan Resuloğlu'nu kadrosuna kattı.

Turgutluspor transferin son gününde 2 oyuncuyu daha renklerine bağladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı.

Gökhan Akın: "Taha ve Ozan gücümüze güç katacak"

Taha Gür ve Ozan Resuloğlu gibi iki başarılı oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Taha tecrübeli Ozan ise genç bir oyuncu. İki oyuncuda gücümüze güç katacak. Kendilerine Turgutluspor formasıyla güzel bir sezon diliyorum. Taha Gür ve Ozan Resuloğlu'na hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA