TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor, tecrübeli kaleci Zekeriya Topayan'ı kadrosuna kattı.

Turgutluspor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan tecrübeli kaleci Zekeriya Topayan ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Zekeriya Topayan, "Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Turgutluspor'un hedefleri ve projeleri tercihimde etkili oldu. Bu güzel aileye en üst seviyede katkı sağlamak istiyorum. Bunun için çok çalışıp bana olan güveni boşa çıkarmamak için savaşacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Zekeriya Topayan'ın ligi iyi bilen tecrübeli bir isim olduğunu kaydeden Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Zekeriya Topayan, uzun yıllardır üst seviyelerde görev almış ve 3. Lig'i çok iyi bilen bir oyuncu. Tecrübesiyle takımıza önemli güç katacaktır. Zekeriya Topayan'ın Turgutluspor formasıyla başarılı olacağına inanıyorum. Zekeriya Topayan kardeşime hoş geldin diyor, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Geçen sezon Nazilli Belediyespor forması giyen tecrübeli kaleci, 34 maçta görev aldı. - MANİSA