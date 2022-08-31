Turgutluspor tam kadro bayram kutladı Spor Haberleri TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk haftasında pazar günü Karaman Futbol Kulübü'ne konuk olacak Turgutluspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tam kadro kutlamalara katıldı. Büyük zaferin 100'üncü yılında sabah antrenmanda ay-yıldızlı bayrağımızı açan Turgutluspor, akşam saatlerinde de Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşünde yer aldı. Yürüyüşe Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz, Teknik Direktör Sadun Hoşbay ve yardımcıları, futbolcular ile personel ellerinde meşalelerle katıldı. Turgutlular, kırmızı-siyahlı futbolculara büyük ilgi gösterirken, oyuncalar kortej yürüyüşü boyunca vatandaşları selamladı. - Turgutlu Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Karaman Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Turgutluspor tam kadro bayram kutladı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.