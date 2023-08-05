Turgutluspor, Noyan Öz ile Yeniden Anlaştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un sözleşmesi biten futbolcusu Noyan Öz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un sözleşmesi biten futbolcusu Noyan Öz ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı.

Turgutluspor'da sözleşmesi biten futbolcu Noyan Öz ile yapılan görüşmeler sonucunda yeniden anlaşmaya varıldı. Turgutluspor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın yer aldığı törende Noyan Öz resmi sözleşmeyi imzaladı. İmza töreni sonrası kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Yeni sezon öncesi sözleşmesi biten golcü oyuncumuz Noyan Öz ile anlaştık. Kendisi teklifimize düşünmeden evet dedi. Buda bizi çok mutlu etti. Noyan Öz gibi tecrübeli ve başarılı bir oyuncu gücümüze güç katacak. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kulüp Başkanı Gökhan Akın'ın ardından konuşan Noyan Öz ise şunları söyledi:

"Yeni sezon öncesi sözleşmem bitmişti. Gökhan Akın Başkanlığındaki yönetim kurulumuz benle devam etme kararı aldı. Bende bana gelen teklifi düşünmeden kabul ettim. Yuvamda kaldığım için mutluyum. Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte bu şanlı kulüp için var gücümle çalışıp, takımımın başarısına katkıda bulunmak için savaşacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun." - MANİSA