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Turgutluspor, liderlik koltuğunu geri almak için mücadele ediyor

Turgutluspor, 3. Lig 2. Grup'ta liderlik koltuğunu geri almak için mücadele ediyor. Son maçta galibiyetle dönen takım, bu hafta rakibi Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.