Turgutluspor, liderlik koltuğunu geri almak için mücadele ediyor
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Turgutluspor, 3. Lig 2. Grup'ta liderlik koltuğunu geri almak için mücadele ediyor. Son maçta galibiyetle dönen takım, bu hafta rakibi Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.
TURGUTLU,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu 1 hafta koruduktan sonra geçen hafta evinde Anadolu Üniversitesi'yle golsüz berabere kalarak Karşıyaka'ya kaptıran Turgutluspor, takibe geçti. Deplasmanda 1954 Kelkit Belediyespor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup ikinci sıradan zirve takibini sürdürdü. Topladığı 14 puanla lider Karşıyaka'nın 1 puan gerisinde olan Turgutluspor bu hafta yarıştaki rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor