Turgutluspor liderliği kaybetti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderlik koltuğunu kaybeden Turgutluspor, evinde Anadolu Üniversitesi ile golsüz berabere kaldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta yıldızlar topluluğu Karşıyaka'yı İzmir deplasmanında yenip zirvenin yeni sahibi olan Turgutluspor, evinde koltuğu koruyamadı. Anadolu Üniversitesi'yle evinde golsüz berabere kalan Turgutlu, yenilmezlik serisini sürdürse de liderliği deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'ya tekrar kaptırdı. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayıp averajla üçüncü sırada kaldı.