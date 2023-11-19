Turgutluspor liderliği ele geçirdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Turgutluspor, evinde Eynesil Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ilk devresi golsüz sona erdi. Turgutluspor 75'inci dakikada Veysel'in golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın 84'üncü dakikasında Noyan attığı golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Turgutluspor bu galibiyetin ardından 23 puana yükseldi ve lider oldu. Eynesil Belediyespor ise 10 puanda kalıp düşme potasından kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor