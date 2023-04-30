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Turgutluspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u mağlup ederek umut tazeledi

Turgutluspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u mağlup ederek umut tazeledi

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup eden Turgutluspor, kümede kalma yolunda umut tazeledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup eden Turgutluspor, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak kümede kalma yolunda umut tazeledi. Kırmızı-siyahlılar, hükmen 3-0 kazandığı Kahramanmaraşspor maçı dışında son 8 karşılaşmada 3 puanı bir arada görememişti. Düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı 7'ye çıkaran Turgutluspor, 32 puanla 12'nci basamakta yer buldu. Turgutlu ekibi son 4 haftada Kuşadasıspor (D), Armoni Alanya Kestelspor (D), Gümüşhane Sportif ve Bayrampaşaspor'la (D) karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Kırıkkale Spor Haberler

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