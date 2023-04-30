Turgutluspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u mağlup ederek umut tazeledi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 4-1 mağlup eden Turgutluspor, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak kümede kalma yolunda umut tazeledi. Kırmızı-siyahlılar, hükmen 3-0 kazandığı Kahramanmaraşspor maçı dışında son 8 karşılaşmada 3 puanı bir arada görememişti. Düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı 7'ye çıkaran Turgutluspor, 32 puanla 12'nci basamakta yer buldu. Turgutlu ekibi son 4 haftada Kuşadasıspor (D), Armoni Alanya Kestelspor (D), Gümüşhane Sportif ve Bayrampaşaspor'la (D) karşılaşacak.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023