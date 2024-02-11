Turgutluspor Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk yarışındaki iddialı rakibi Karşıyaka'yı bu sezon deplasmandan sonra evinde de 1-0 yenen Turgutluspor bayram sevinci yaşadı. En skorer ismi Noyan ve Salih sakat, Hamit ve Emre cezalı olan, teknik direktör Ramazan Çelik'ten de cezası nedeniyle yoksun olarak sahaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, kritik galibiyetle ikinci sıradaki yerini tekrar aldı. Karşıyaka'yı hem puan tablosunda hem de ikili averajda sollayan Kasaba, geçen hafta Elazığ deplasmanındaki yenilgiyi de telafi etti. Turgutluspor, ikinci yarıda çıktığı 4 maçta 3 galibiyetle şampiyonluk yarışını bırakmayacağını da kanıtladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor