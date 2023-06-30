Turgutluspor, kaptan Fatih Demirlek ile yeni sözleşme imzaladı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, kaptan Fatih Demirlek ile sözleşme yeniledi. Fatih, taraftara seslenerek, önemli olanın Turgutluspor olduğunu ve yeni sezonda Turgutlu halkının desteğini istedi.

TFF 3'üncü Lig takımlarından Turgutluspor, sözleşmesi biten kaptan Fatih Demirlek ile yeniden anlaşmaya vardı. Yeni mukavele imzalayan 27 yaşındaki kaleci Fatih, taraftara seslenerek, "Benim için maddiyat hiç konuşulacak konu değil, önemli olan Turgutluspor. Yeni sezonda Turgutlu halkı arkamızda olsun. Birlikte hedefe yürüyelim" dedi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Gökhan Akın'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan da katıldı.