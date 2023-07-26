Turgutluspor, kaleci Zekeriya Topayan'ı transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor, kaleci Zekeriya Topayan'ı kadrosuna dahil etti. Son olarak Nazilli Belediyespor'un kalesini koruyan tecrübeli eldivenle resmi sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Zekeriya Topayan, "Turgutluspor gibi hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Tek hedefim Turgutluspor'un başarısına katkıda bulunmak" dedi. Zekeriya Topayan geçen sezon Nazilli Belediyespor'da 34 maçta görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor