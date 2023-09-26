Turgutluspor ile Aliağa Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek

Turgutluspor ile Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turu'nda mücadele edecek. Maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi. Kazanan takım, 2. Tur'a yükselmeyi garantileyecek.

İZMİR,

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Turu'nda yarın TFF 3'üncü Lig'deki iki iddialı Ege temsilcisi Turgutluspor ile Aliağa Futbol Kulübü rakip olacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki kupa eşleşmesinin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Rakibini mağlup eden taraf adını 2'nci Tur'a yazdıracak. Normal süre içinde beraberlik bozulmazsa tur atlayan ekip 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve yine eşitlik halinde seri penaltı atışlarında belirlenecek.