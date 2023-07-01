Turgutluspor İç Transferde 3 Futbolcuyla Sözleşme Yeniledi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, iç transferde Mustafa Köroğlu, Mertali Karakuş ve Emirhan Gürler ile sözleşme yeniledi.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, iç transferde 3 futbolcuyla sözleşme yeniledi.

Kırmızı-siyahlılarda 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Köroğlu, 20 yaşındaki stoper Mertali Karakuş ve 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Gürler'in mukavelelerinin uzatıldığı açıklandı. Turgutluspor daha önce iç transferde Fatih Demirlek, Zeki Sinanoğlu ve Levent Aktuğ ile yeniden anlaşmış, altyapıdan 7 genciyle profesyonel sözleşme imzalamştı.