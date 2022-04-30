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Turgutluspor hayati 90'a çıkıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor hayati 90'a çıkıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya küme düşme korkusuyla giren Turgutluspor, yarın hayati öneme sahip maçta Serik Belediyespor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 haftaya küme düşme korkusuyla giren Turgutluspor, yarın hayati öneme sahip maçta Serik Belediyespor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak mücadele saat 15.00'te start alacak. Grupta 34 puanla 17'nci sırada kalan kırmızı-siyahlılar, 39 puanlı Serik Belediyespor'a yenilmesi durumunda kurtuluş umutlarını yitirip 3'üncü Lig'e dönecek.

Turgutluspor'a beraberlik ya da galibiyet de 37 puanla kurtuluş hattındaki Adıyaman FK'nın alacağı sonuçlara göre yeterli olmayacak. İkili averajda rakibinin gerisinde kalan Turgutluspor, Adıyaman FK'nın evinde Play-Off mücadelesi veren Çorum FK'yı yenmesi durumunda da bitime 1 maç kala küme düşecek. Turgutluspor, 2020 yılında Antalya'daki Play-Off'ta 5 sene sonra 2'nci Lig'e çıkmıştı.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Play Off, Eylül, Spor, Haberler

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