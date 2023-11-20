Turgutluspor, Eynesil Belediyespor'u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Eynesil Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. Puanını 23'e çıkaran Turgutluspor'da karşılaşma sonunda futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Ramazan Çelik, üst üste alınan 3 galibiyetin ardından hedefledikleri yere geldiklerini belirterek, "Ancak lig uzun maraton. Önemli olan istikrarlı bir şekilde zirvede kalabilmek. Bunun için çok çabalayacağız ve her maça ayrı ayrı, ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Takımımı kutluyorum. Tek hedefimiz serimizi sürdürüp yerimizi sağlama almak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor