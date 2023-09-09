Turgutluspor, Ergene Velimeşe Spor'u mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor sezonun ilk maçında evinde Ergene Velimeşe Spor'u 2-1 mağlup etti.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın 7'nci dakikasında Turgutluspor Hakkı Şimşek'in golüyle öne geçti. Bu gole konuk ekip 35'inci dakikada Özgen Erdem'le yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Turgutlu ekibi, Hakkı ile 69'uncu dakikada bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Turgutlspor sezona 3 puanla başladı.