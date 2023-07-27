Turgutluspor, Emre Çölgeçen'i kadrosuna kattı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Turgutluspor, Siirt İl Özel İdaresispor'dan 30 yaşındaki gurbetçi sol bek Emre Çölgeçen'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. Emre Çölgeçen, "Bu güzel ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Turgutluspor'un hedefleri burada olmamdaki en büyük etken" dedi.

Başkan Gökhan Akın ise "Emre, tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır" yorumu yaptı. Emre, geçen sezon Siirt ekibiyle 32 maçta görev aldı.