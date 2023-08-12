Turgutluspor, Emre Akgün ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, Elazığspor'dan Emre Akgün'ü transfer etti. Kulüp başkanı ve sportif direktörün katıldığı imza töreninde Akgün, hedefleri ve projeleri nedeniyle Turgutluspor'u tercih ettiğini belirtti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Akgün ile sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekibi Turgutluspor, son olarak Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Emre Akgün ile sözleşme imzaladı. Turgutluspor kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Emre Akgün, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor'u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi.

Gökhan Akın: "Emre Akgün, tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır"

Emre Akgün'ün ligi bilen tecrübeli bir isim olduğunu vurgulayan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Emre Akgün'ü kadromuza kattığımız için mutluyuz. Tecrübeli ve başarılı bir isim. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Tecrübesiyle takımımıza büyük güç katacaktır. Kendisine Turgutluspor formasıyla başarılar diliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Emre Akgün kimdir?

Turgutluspor'un yeni transferi Emre Akgün, 1 Ocak 1993 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola Yenipelitlispor altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, daha sonra Çukurçayır Beldespor'a transfer oldu. Buradan Trabzon Faroz Yalı Spor'a transfer olan Emre, Maçkaspor'da futbol yaşantısını sürdürdü. 2014 yılında Maçkaspor'da profesyonel sözleşmeye imza atan Emre Akgün sırasıyla 1461 Trabzon FK, Pazarspor ve Elazığspor formaları giydi. Emre Akgün 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında toplam 177 maçta forma giyerken, 7 gol kaydetti. Emre Akgün geçen sezon Elazığspor'da 30 maçta görev aldı. - MANİSA