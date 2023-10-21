Turgutluspor-Efeler 09 Spor Maçında Konuk Ekip Kazandı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor ve Efeler 09 Spor arasında oynanan maçta konuk ekip 2-1 galip geldi. Turgutluspor'un öne geçtiği maçta Efeler 09 beraberliği sağladı ve son dakikada gol atarak 3 puanı aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zive mücadelesi veren Turguluspor ve Efeler 09 Spor'un karşılaşmasında kazanan konuk Efeler oldu: 1-2. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57'nci dakikasında Turgutluspor Tolga'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Efeler 09 65'inci dakikada Enescan'la beraberliği yakaladı: 1-1. Turgutluspor kalecisi Zekeriya müsabakanın 68'inci dakikasında kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Konuk Efeler 09, 90+3'üncü dakikada Hakancan'ın golüyle 3 puanı kaptı. Bu sonuçla Turgutluspor 14 puanda kalırken, Efeler 09 puanını 15'e çıkardı.