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Turgutluspor devamını getirecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor devamını getirecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen Turgutluspor, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda ümit tazeleyen Turgutluspor, yarın deplasmanda Diyarbekirspor'la karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Teknik direktör Nadir Arakan kurtuluş yolunda her maçın kendileri için final olduğunu belirterek, "Afyonspor galibiyetiyle kendimize geldik ve 4 maç aradan sonra kazandık. Devamını getireceğiz" dedi.Turgutluspor grupta bitime 6 maç kala 31 puanla düşme hattında yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Haberler

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