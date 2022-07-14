Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Yeni sezona teknik direktörü Sadun Hoşbay ile oldukça iddialı başlayacak olan TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon hazırlıklarına Irlamaz Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Antrenman öncesi adaklık koç kesilirken yeni sezonunun sakatlıklardan uzak ve başarılarla dolu geçmesi temenni edildi. Takımın yeni Teknik Direktörü Sadun Hoşbay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Turgutluspor hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Turgutluspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.