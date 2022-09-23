Turgutluspor'da teknik direktörlüğe Doğan Engin getirildi

Sadun Hoşbay ile yollarını ayıran TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor teknik direktörlük için Doğan Engin ile sözleşme imzaladı.

Sadun Hoşbay ile yollarını ayıran TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Turgutluspor teknik direktörlük için Doğan Engin ile sözleşme imzaladı.

Turgutluspor tesislerinde düzenlenen imza törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Tarık Kayabaş, İbrahim Gökdere ve Burhan Gündüz katıldı.

İmza töreni sonrası kısa bir açıklama yapan As Başkan Tarık Kayabaş, "Sadun Hoşbay hocamız ile yollarımızı ayırdık. Sadun hocamızın yerine tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı takımımızın başına getirdik. Kendisine Turgutluspor'a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyorum." Dedi.

Turgutluspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Teknik Direktör Doğan Engin ise "Böylesine köklü bir kulübe geldiğim için mutluyum. Bana güvenen ve inanan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Buradaki tek hedefim bu camianın laik olduğu yere gelmesine katkıda bulunmak" dedi. - MANİSA