Turgutluspor'da Sadullah Erarslan sportif direktörlük görevine getirildi

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutlu spor'da sportif direktörlük görevine getirilen Sadullah Erarslan, "Üzerimize aldığımız yükün ve sorumluluğun farkındayız" dedi.

Kırmızı-siyahlıların eski futbolcularından olan Erarslan, "Göreve geldiğim günden itibaren yaptığımız durum tespitinde kulübümüz son sezonlar itibariyle büyük yaralar aldığı, sözleşmesi devam eden ve etmeyen tüm sporcuların büyük bir bezginlik içerisinde oldukları ve hiçbir oyuncunun kulübümüzle devam etmek istemedikleri bir durumla karşılaştık. Başkanımız Gökhan Akın önderliğinde bu durumun nasıl düzeltileceği konusunda da hızlı adımlar atmaya başladık" diye konuştu. Erarslan, "Önceliğimiz futbolcuların geçmiş dönem alacaklarını ödemek oldu. Ancak yaşanan manevi çöküşü toparlamak biraz zaman alacak. Sorun sadece futbolcular ve diğer sporcular değil, kulübün her hücresine kadar yerleşmiş durumda. Üzerimize aldığımız yükün ve sorumluluğun farkındayız. Yeniden yapılanmak ve eski günlere dönmek için var gücümüzle çalışacağız. Kulübümüzün geçen sezon yaşadığı her türlü olumsuzluğun önüne geçilecek, kurumsal bir yapıya geri dönüşü gerçekleştirme konularında önümüzdeki günlerde yeniden siz değerli Turgutlu halkını, Turgutlu spor sevdalılarını ve spor kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.