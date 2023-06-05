Turgutluspor'da Sadullah Erarslan sportif direktörlüğe getirildi

Spor Toto 3. Lig takımlarından Turgutluspor'da sportif direktörlük görevine Sadullah Erarslan getirildi.

Turgutluspor Kulübü'nün sportif direktörlüğü görevine, altyapıdan çıkan ve yıllarca Turgutluspor forması giyip kaptanlığını yapan Sadullah Erarslan getirildi. Bugün Kulüp Başkanı Gökhan Akın ve töneticiler ile bir araya gelen Sadullah Erarslan, resmi olarak göreve başladı. Sadullah Erarslan'ın sportif direktör olarak göreve getirilmesi hakkında kısa bir açıklama yapan Kulüp Başkanı Gökhan Akın, "Turgutluspor altyapısından çıkan ve yıllarca formamızı giyip kaptanlığımızı yapan Sadullah Erarslan'ın yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız toplantı sonrası sportif direktörümüz olması konusunda karar verdik. Kendisine çok güveniyoruz. Başarılı olacağına ve kulübümüze değer katacağına inancım tam. Eski kaptanımız, yeni sportif direktörümüz Sadullah Erarslan'a yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

Sportif Direktör Sadullah Erarslan ise, "Altyapısından çıktığım, yıllarca formasını terletip kaptanlığını yapma şerefine nail olduğum kulübüme, yuvama sportif direktör olarak geri dönmek benim için büyük bir onur ve gurur. Bana bu görevi layık gören kulüp başkanımız Gökhan Akın ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Bana olan inancı ve güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışacağım. Tek hedefim bu kulübün layık olduğu yere gelmesi. Bunun için de yapılması gereken ne varsa yapacağım. Tekrardan beni bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA