Turgutluspor'da Niğde maçı Akın'dan
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alıp yeni teknik patronu Nadir Arıkan yönetiminde kurtuluş ateşini yakmayı hedefleyen Turgutluspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan destek geldi. Kırmızı-siyahlı ekibin grupta bu hafta pazar günü evinde oynayacağı Niğde Anadolu FK maçının biletlerini Belediye Başkanı Çetin Akın Satın aldı. Biletler maç günü 7 Eylül Stadı'nın gişelerinden taraftarlara ücretsiz olarak dağıtılacak.- Turgutlu
Demirören Haber Ajansı / Spor