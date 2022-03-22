Turgutluspor'da Muhammet Haşim sevinci

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun bitimine 8 maç kala düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Turgutluspor, golcüsü Muhammet Haşim Çoban'ın yaklaşık 1 yıl sonra yeşil sahalara dönmesine sevindi. Kırmızı-siyahlılarda geçen sezon 22 Nisan 2021 tarihinde deplasmanda oynanan Pazarspor maçında sakatlanan ve ameliyat olan Muhammet Haşim, tam 332 gün sonra formasına kavuştu. Geçen sezon 33 maçta attığı 15 golle takımın en skorer ismi olmasına rağmen talihsiz bir sakatlıkla uzun süre futbol sahalarından uzak kalan 28 yaşındaki forvet, iyileştikten sonra Niğde Anadolu FK maçının 67'nci dakikasında Sinan'ın yerine aylar sonra oyuna girdi. Muhammet, ligin kalan bölümünde zor durumdaki takımının yeni transfer gibi gol umudu olacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor, Haberler