Turgutluspor'da kongre ertelendi
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi.
TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi. Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılması planlanan kongre, 28 Haziran Salı günü çoğunluk aranmadan düzenlenecek. Kırmızı-siyahlılarda mevcut Başkan Ahmet Daşkan, geçen sezon içindeki olağanüstü kongreyle göreve gelmişti.- Turgutlu
Demirören Haber Ajansı / Spor