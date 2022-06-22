Turgutluspor'da kongre ertelendi TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi. TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi. Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılması planlanan kongre, 28 Haziran Salı günü çoğunluk aranmadan düzenlenecek. Kırmızı-siyahlılarda mevcut Başkan Ahmet Daşkan, geçen sezon içindeki olağanüstü kongreyle göreve gelmişti. - Turgutlu Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

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