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Turgutluspor'da kongre ertelendi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'da kongre ertelendi

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi.

TFF 3'üncü Lig'e 2 yıl sonra düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulu ertelendi. Turgutlu 7 Eylül Spor Salonu'nda yapılması planlanan kongre, 28 Haziran Salı günü çoğunluk aranmadan düzenlenecek. Kırmızı-siyahlılarda mevcut Başkan Ahmet Daşkan, geçen sezon içindeki olağanüstü kongreyle göreve gelmişti.


- Turgutlu
Demirören Haber Ajansı / Spor

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