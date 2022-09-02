Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor'da imza yağmuru

Spor Haberleri

Turgutluspor'da imza yağmuru

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turgutluspor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 6 oyuncuya imza töreni düzenledi. Yeni transferler Onur Kıntaş, Sertan Yiyenoğlu, Tolga Cevher, Berkay Sezer, Mertali Karakuş ve Yunus Kotan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kırmızı-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attılar. Turgutluspor'a geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden futbolcular, Turgutluspor'un başarısı için mücadele edeceklerini vurguladı.

İmza töreni sonrası konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, bu sezon genç ve kaliteli bir takım kurduklarını ifade ederek, "Transferlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz. Kadromuza kattığımız oyuncuların hepsi kaliteli ve bu ligi bilen oyuncular. Kadromuza kattığımız 6 oyuncu gücümüze güç katacak. Anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun diyor kardeşlerime Turgutlusporumuza hoşgeldiniz diyorum" dedi.

İmza töreninde Mali ve Hukuk İşleri Sorumlusu Asbaşkan Cüneyt Bulman, Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Tesis Sorumlusu İbrahim Gökdere de yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title