Turgutluspor'da Hoşbay memnun

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Turgutluspor'da teknik direktör Sadun Hoşbay, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Sadun Hoşbay, "Teknik adam olarak oyuncularımın antrenmana katılımı, konsantrasyonu ve birbirleriyle ilişkileri mükemmel seviyede. İyi ve yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz. Bu çalışmaların meyvesini sezon içinde alacağız" dedi.

Antrenmanların startını 14 Temmuz'da tesislerinde veren Turgutlu'da Hoşbay, "Takım olma yolunda önemli adımlar kaydettik. Futbolcu kardeşlerimiz özverili çalışmalar ile bu süreci hızlandırdılar. Sabah akşam olmak üzere çift antrenmanlar ile Turgutlu'da kendi tesislerimizde hazırlıklarımızı tamamlayıp sezona hazır bir şekilde gireceğiz" dedi.

Turgutluspor'da 26 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek'in sözleşmesi de uzatıldı.