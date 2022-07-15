Turgutluspor'da Emre sözleşmesini feshetti TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da ön libero Emre Keskin, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldı. TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da ön libero Emre Keskin, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldı. Genç futbolcunun sözleşmesini feshederek yuvadan uçtuğu öğrenildi. Başakşehir altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 35 karşılaşmada ilk 11'de görev alıp 3053 dakika sahada kalmıştı. Son 3 sezonda Turgutluspor'da oynayan Emre, 2019-20'de 3'üncü Lig'de kupa kaldırmıştı. Öte yandan Turgutluspor, teknik direktör Sadun Hoşbaş önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

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