Turgutluspor'da Emre sözleşmesini feshetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor'da Emre sözleşmesini feshetti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Turgutluspor'da Emre sözleşmesini feshetti

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da ön libero Emre Keskin, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldı.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'da ön libero Emre Keskin, kırmızı-siyahlı kulüpten ayrıldı. Genç futbolcunun sözleşmesini feshederek yuvadan uçtuğu öğrenildi. Başakşehir altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 35 karşılaşmada ilk 11'de görev alıp 3053 dakika sahada kalmıştı. Son 3 sezonda Turgutluspor'da oynayan Emre, 2019-20'de 3'üncü Lig'de kupa kaldırmıştı. Öte yandan Turgutluspor, teknik direktör Sadun Hoşbaş önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başladı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title