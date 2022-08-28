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Turgutluspor'da Daşkan'ın inancı tam

Spor Haberleri

Turgutluspor'da Daşkan'ın inancı tam

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Turgutluspor'da başkan Bülent Daşkan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunup takım ile teknik heyete güvendiklerini söyledi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alacak Turgutluspor'da başkan Bülent Daşkan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunup takım ile teknik heyete güvendiklerini söyledi.

Bülent Daşkan, "Turgutluspor camiası olarak birlik ve beraberliğin yeni sezonda sürmesi, saygı hoşgörü ve kardeşliğin futbolumuzdan hiç eksik olmamasını temenni ederek, 2022-2023 sezonunun kulübümüze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yönetim kurulu olarak yeni sezonda teknik heyetimizin ve futbolcularımızın başarılı olacağına inancımız tamdır. Şehrimiz ve taraftarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getireceğiz. Tek isteğimiz iyi ve kötü günde bir olalım. Birlik ve beraberlik içinde hedefimize yürüyelim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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