Turgutluspor'da Bülent Daşkan dönemi - Haberler

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Turgutluspor'da Bülent Daşkan dönemi

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Spor
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Turgutluspor'da Bülent Daşkan dönemi

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan takımın eski kaptanlarından Sadullah Eraslan'ın kulübe üye olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmasıyla tek listeyle gidilen seçimde Bülent Daşkan açık oylama sonucu kulübün yeni başkanı oldu.

TFF 3'üncü Lig'e düşen Turgutluspor'un olağan genel kurulunda başkan adaylığını açıklayan takımın eski kaptanlarından Sadullah Eraslan'ın kulübe üye olmadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmasıyla tek listeyle gidilen seçimde Bülent Daşkan açık oylama sonucu kulübün yeni başkanı oldu. 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongrede yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap raporu, denetleme kurulu raporları ibra edildi. Başkanlığa Ahmet Daşkan başkanlığındaki mevcut yönetimde asbaşkan olan Bülent Daşkan ve eski kaptanlardan Sadullah Erarslan adaş oldu. Kulübe üyeliği bulunmadığı için tüzük gereği seçime katılamayacağı açıklanan Erarslan'ın başkan adaylığından çekilmek zorunda kalmasıyla tek listeyle gidilen seçimde Bülent Daşkan göreve geldi. Daşkan'ın listesinde İbrahim Gökdere, Ali Hikmet Nasuhoğlu, Cüneyt Bulman, Hasan Eğilmez, Şükrü Eğilmez, Kadir Şakar, Tarık Kayabaş ve Burhan Gündüz yer aldı.

Tebrikleri kabul eden Bülent Daşkan birlik ve beraberlik mesajları vererek yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bugün Turgutlusporumuzun geleceği için iradesini gösteren bütün üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu yola benimle beraber çıkan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Yarın bambaşka bir gün. Yarın hep beraber, hep birlikte olmanın zamanı geldi. Size vaadim var, Turgutluspor'u arkadaşlarımla beraber sevgi iklimini getireceğiz. Turgutluspor çatısı altında toplanıp, bu şanlı kulübü hak ettiği yere getirmek istiyorum. Artık birlik olma zamanı. Bu seçimde kazanan, kaybeden diye bir şey yok. Yarından itibaren yeniden hep beraberiz, kol kolayız. Turgutluspor'u güzel günlere taşımak için el ele, sırt sırta vermeye hazır mısınız? Hep beraber Turgutluspor'u hepimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın gurur duyacağı seviyeye getireceğiz. Yaşasın Turgutluspor, ne mutlu Turgutlusporluyum diyene" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Eylül Spor Haberler

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