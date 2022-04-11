Turgutluspor çok umutlandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 1-0 yenerek kurtuluş yolunda umut tazeledi. Önemli rakiplerinden Adıyaman FK'nın yenildiği haftayı galibiyetle tamamlayan Turgutluspor, kurtuluş bölgesiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Teknik direktör Nadir Arıkan, kalan 4 maçın final niteliği taşıdığını belirterek, "4 maçımızın 3'ünü deplasmanda oynayacağız. Ancak şartlar ne olursa olsun mücadelemizi bırakmayacağız. Ben takımıma inanıyorum. Turgutluspor düşmeyecek" dedi.

Turgutluspor'da gergin geçen maçın son anlarında futbolcular arasında yaşanan kavgada direkt kırmızı kart gören Recep ve Berkant, haftaya görev yapamayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor