Turgutluspor bozguna uğradı
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle farklı yenilgiye engel olamayan kırmızı-siyahlılar, kendisini son sırada buldu. Turgutlu ekibinde 73'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Emirhan, iç sahada oynanacak Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü.- Turgutlu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor