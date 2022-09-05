Turgutluspor bozguna uğradı Spor Haberleri TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Karaman Futbol Kulübü'ne 4-0 mağlup olan Turgutluspor, haftanın en farklı yenilgisini tattı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci yarısında kalesinde gördüğü gollerle farklı yenilgiye engel olamayan kırmızı-siyahlılar, kendisini son sırada buldu. Turgutlu ekibinde 73'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Emirhan, iç sahada oynanacak Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. - Turgutlu Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Karaman Spor Haberler

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