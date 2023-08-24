Turgutluspor, Bornova 1877 ile berabere kaldı

Manisa'nın TFF 3. Lig'deki temsilcisi Turgutluspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyon'da yaptığı kampla sürdüren Turgutluspor, ikinci hazırlık maçında İzmir temsilcisi Bornova 1877 ile karşılaştı. Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Turgutluspor Sportif Direktörü Sadullah Erarslan da izledi. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, müsabakanın her iki yarısında da farklı 11'ler ile mücadele etti. Karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşen Turgutluspor, 67. dakikada Tolga Cevher ile skorda dengeyi sağladı. Müsabakada başka gol olmayınca maç 1-1 berabere tamamlandı.

Turgutluspor yarın yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA