Turgutluspor Başkan Yardımcısı Ercan Hızal: İyi bir ilk yarı geçirdik

TURGUTLU,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını lider Batman Petrolspor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayan Turgutluspor'da Başkan Yardımcısı Ercan Hızal, takımın performansından memnun olduklarını söyledi. Sezona iyi başladıklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Ercan Hızal, "İyi bir ilk yarı geçirdik. Oynadığımız 14 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi aldık. Bu başarı asla bir tesadüf değil. Bu bir ekip işi" diye konuştu.

"İlk yarıda toplanan puanların anlamlı hale gelebilmesi için ikinci devreye iyi bir hazırlıkla girmek gerekir" diyen Hızal, "Her zaman liglerin ikinci devreleri çok daha zor olmuştur. Şampiyonluk, Play-Off ve düşme hesaplarının yanında, kış şartları çok daha zorlu bir mücadeleyi gerektirmektedir. Yarın ikinci yarı hazırlıklarımıza başlayacağız. Devre arası transfer döneminde takımımızın dinamiğini, kalitesini ve kimyasını bozmayı çok fazla düşünmüyoruz. Çok fazla transfer yapmadan doğru noktalara ihtiyaç dahilinde transferler yaparak ikinci yarıya başlayacağız" açıklamasını yaptı.